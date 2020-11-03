خالد الغندور عن طاقم تحكيم موقعة الزمالك والرجاء: جايين بغرض وبتوجيه معين.. ربنا كبير

اعترض الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، على طاقم تحكيم مواجهة الأبيض والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت تقارير مغربية بتعيين السنغالي ماجيت نداي حكما لمواجهة الإياب بين الزمالك والرجاء، وبكاري جاساما لتقنية حكم الفيديو.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "جايبين نداي السنغالي بتاع فضيحة الصفاقسي ونهضة بركان، اللي لاعيبة الصفاقسي ضربته بعد المباراة و جايبين بكاري جاساما لتقنية الـVAR".

وتابع: "أنا من دلوقتي بقول الحكام دول جايين بغرض وبتوجيه معين.. وربنا كبير".

ويلتقي الزمالك مع الرجاء الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكانت انتهت موقعة الذهاب بفوز الزمالك، بهدف دون رد بتوقيع المغربي أشرف بن شرقي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 من شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب تأجل سفر الفريق المغربي للقاهرة أكثر من مرة، وذلك بعد إصابات فيروس كورونا التي ضربت العناصر الأساسية للفريق.