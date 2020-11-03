دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد في مهمة تأمين الوصافة أمام لوكوموتيف الروسي

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لتحقيق الفوز من مباراة الليلة، من أجل تأمين وصافة المجموعة الأولى، والحفاظ على كامل فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.
في المقابل يطمح لوكوموتيف الروسي في انتزاع نتيجة إيجابية أمام الروخي بلانكوس، لتحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويحل أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 3 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا نقطوة وحيدة بفارق الأهداف عن سالزبورج صاحب المركز الرابع.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ريد بول سالزبورج النمساوي مع بايرن ميونخ الألماني، في تمام العاشرة مساء.
يذكر أن فريق بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة النهائية.
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