دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد في مهمة تأمين الوصافة أمام لوكوموتيف الروسي

يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لتحقيق الفوز من مباراة الليلة، من أجل تأمين وصافة المجموعة الأولى، والحفاظ على كامل فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل يطمح لوكوموتيف الروسي في انتزاع نتيجة إيجابية أمام الروخي بلانكوس، لتحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة.