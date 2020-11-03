المقاصة يطالب لاعبيه بعدم التعجل في الرحيل.. ووعود بحل الأزمة المالية

شهدت الساعات الماضية ضغوطات قوية من قبل مسئولى نادى مصر للمقاصة لمنع رحيل نجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مسئولو المقاصة أن النادى مقبل على انفراجة مالية كبيرة بعد اقتراب بيع 70 % من أسهم النادى إلى إحدى الشركات الخاصة فى الفترة المقبلة وهو ما سيؤدى إلى دفع المستحقات المالية المتأخرة لدى الفريق.

وطالب مسئولو المقاصة اللاعبين بالانتظار إلى بضعة أيام وعدم التعجل فى الرحيل عن الفريق فى الوقت الراهن مع التأكيد على حل الأزمة وعودة الاستقرار داخل الفريق مع وجود شركة جديدة تكون قادرة على توفير كافة الدعم المالى .

وكان عدد كبير من نجوم المقاصة استقر على الرحيل الجارية ، يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين ميدو جابر وصلاح ريكو والذين اقتربا من الانتقال إلى إحدى الأندية الصاعدة حديثا إلى الدوري الممتاز .

وكذلك الأمر بالنسبة لـ أحمد عبدالعزيز مودى المدافع المخضرم والذي تلقى عددا من العروض خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم الإسماعيلي والاتحاد السكندري ، وأيضا محمد إبراهيم والذى اقترب بقوة من الانتقال إلى الاتحاد السكندري بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة.

وأيضا صلاح أمين المهاجم المخضرم والذى قرر عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد نتيجة قلة مشاركته وتواجده بشكل شبه دائم على مقاعد البدلاء.