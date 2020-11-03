دوري أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الثلاثاء

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر لحساب الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الساعة 18:55:

لوكوموتيف موسكو - أتلتيكو مدريد

شاختار دونيتسك - بوروسيا مونشنغلادباخ

مباريات الساعة 21:00:

ريد بول سالزبورغ - بايرن ميونيخ

ريال مدريد - انتر ميلان

مانشستر سيتي - أولمبياكوس

بورتو - مارسيليا

ميتييلاند - أياكس أمستردام

أتلانتا - ليفربول

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