أمير مرتضى مهاجما اتحاد الكرة: اتغرمت 50 ألف جنيه وفضل وكهربا شربوا ليمون واتصالحوا

هاجم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، لجنة الانضباط واتحاد الكرة، بشأن حل أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وديًا.

وشهد حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري رقم 42 في تاريخه، اشتباك بين محمد فضل ومحمود كهربا، قبل أن يتصالحا الثنائي أمس، الإثنين.