يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره أتلانتا الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا والقناة الناقلة:

ويلتقي ليفربول مع أتلانتا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق حفيظ دراجي.

ليفربول ضد أتلانتا: ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16. وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماري 2 - 0. في المقابل يطمح يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، من انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة: ترتيب المجموعة الرابعة: ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويحل أتلانتا ثانيا بـ 4 نقاط، وأياكس الهولندي ثالثا بنقطة وحيدة، بينما يتذيل ميتييلاند الدنماركي المجموعة بدون نقاط. غياب الجماهير: ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأتلانتا بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا والقناة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.