بمشاركة 120 طالبا.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الأول لجامعة الأقصر

انطلقت فعاليات مهرجان التميز الرياضي الأول لجامعة الأقصر بالمدينة الشبابية بالطود، تحت شعار ( نحو شباب أفضل)، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي.

تنظم المهرجان -بحسب بيان الثلاثاء- وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية- الإدارة العامة للنشاط الطلابي، بالتعاون مع جامعة الأقصر والذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، ضمن احتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومي.

شهدت الفعاليات تنفيذ الأنشطة الرياضية بإشراف إدارة النشاط الرياضي بمشاركة الجامعة بحوالي (120) طالبا وطالبة من كليات (السياحة والفنادق – الآثار – الفنون الجميلة – الألسن – الحاسبات والمعلومات)، بحضور الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، وممثل وزارة الشباب والرياضة والقيادات والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يأتي المهرجان ضمن المشروع القومي للياقة البدنية لاكتشاف المتميزين رياضيًا من طلاب الجامعات المصرية ضمن مبادرة " كن متميزا" الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي ملاعب المدينة الشبابية بمدينة الطود، حيث يتنافس المشاركين في عدد من الألعاب (كرة القدم _ كرة السلة- تنس الطاولة - مصارعة ذراعين -الكرة الطائرة) بالإضافة إلى بعض الألعاب الترويحية.

بدأت أنشطة المهرجان بفقرة التحطيب التي قام بتقديمها طلاب كلية الاثار ثم فقرة التنورة ثم فقرة غنائية أدتها أميرة أحمد الطالبة بكلية السياحة والفنادق ورؤى حسن أحمد الطالبة بكلية الفنون الجميلة وبعد ذلك فقرة شعر أدتها تسنيم أحمد الطالبة بكلية الألسن ثم استراحة قصيرة لمدة نصف ساعة لتجهيز الملاعب ثم انطلقت الأنشطة الرياضية بمباراة كرة قدم بين طلاب كلية السياحة والفنادق وكلية الألسن ثم تلتها مباراة أخرى لكرة الطائرة بين طلاب كلية السياحة والفنادق وكلية الحاسبات والمعلومات ثم تلتها مباراة لكرة السلة بين طلاب كلية السياحة والفنادق وكلية الفنون الجميلة.

وانتهي اليوم الأول من أيام المهرجان بفوز كلية السياحة والفنادق وكلية الآثار في كرة القدم وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الفنون الجميلة في كرة السلة، كما حصلت كلية الآثار علي المركز الأول في الكرة الطائرة وكلية السياحة والفنادق علي المركز الثاني وكلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على استثمار طاقات الشباب وإطلاق مهاراتهم الإبداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بالإضافة الى بث روح التعاون والعمل الجماعي في مختلف الظروف وسوف تشهد الفترة المقبلة تنظيم عدد من مهرجانات التميز الرياضي في عدد كبير من الجامعات في إطار المشروع القومي للياقة البدنية.