إعلامي مغربي يدافع عن بدر بانون بعد واقعة مطار محمد الخامس

أكد الإعلامي المغربي منير أوبري أن بدر بانون مدافع فريق الرجاء، لم يهاجم الإعلام المغربي بشكل عام، مثلما يردد البعض.
وقال بدر بانون خلال تواجد بعض الصحفيين والإعلاميين في مطار محمد الخامس" استعدادا لتوجه بعثة الرجاء إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا:"" تخلصت منكم"، في إشارة إلى مغادرته الدوري المغربي.
وأوضح منير أوبري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج، أنه كان شاهدا على الواقعة، مؤكدا أن جملة " تخلصت منكم ، لم أشاهد منكم خيرا أبدا"، لم يقصد بها الإعلام المغربي بشكل عام، ولكن كان يقصد بها إعلامي وحيد كان دائم الهجوم عليه".
يذكر أن تقارير مغربية أكدت أن بدر بانون وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل 2020 - 2021.
ويلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك غدا، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.
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