بعد الهجوم الشرس عليه.. صحفي إنجليزي يبرئ صلاح من التحايل للحصول على ركلة جزاء

دافع مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو،عن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها، بسبب ركلة جزاء مباراة وست هام، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الريدز 2 - 1 .

وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعد تدخل من مدافع وست هام آرون كريسويل، ليسددها بعد ذلك ويدرك هدف التعادل لصالح ليفربول. واتهم كلا من ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام وجرايم سونيس أسطورة فريق ليفربول، محمد صلاح بالتمثيل والغطس من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":" لا أعتقد أنها كانت غطسة من محمد صلاح، لقد تعرض لعرقلة من مدافع وست هام داخل منطفة الجزاء، واللاعب لا يستحق كل هذه الانتقادات التي تعرض لها".

وتابع:" العديد من اللاعبين الإنجليزي يفعلون نفس الشيء، من ضمنهم هاري كين مهاجم توتنهام، رغم ذلك لا يتعرضون لانتقادات مثلما يحدث لـ محمد صلاح".

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة أتلانتا الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.