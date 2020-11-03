شوقى غريب يعلن برنامج المنتخب الأوليمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو

أعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن برنامج أوليمبي الفراعنة فى المعسكر التدريبي الذى بدأت فعالياته اليوم، الثلاثاء، ويستمر حتى يوم ١٧ نوفمبر الجاري.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بعد الفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر نهاية العام الماضي.

ويبدأ معسكر المنتخب الأوليمبي اليوم، الثلاثاء، يتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري وفى يوم ١٧ من الشهر ذاته يلتقى منتخب البرازيل وديا.

كان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قرر عقد مؤتمر صحفي في الثالثه عصر اليوم، الثلاثاء، على هامش المران الأول للفريق خلال معسكره المفتوح وقبل دخوله المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية - بطل آسيا – والبرازيل - حاملة لقب الميدالية الذهبية في الاولمبياد الأخير – ضمن خطة الإعداد العام لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو 2021

ويتطرق المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لطبيعة المرحلة المقبلة، والأهداف التي يسعى لتحقيقها والرد على استفسارات كل وسائل الإعلام في أول تجمع رسمي للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية التي نظمتها مصر نوفمبر 2019

وكان المدير الفني حدد اليوم، الثلاثاء، موعدا لبدء معسكره المفتوح على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة في وجود 35 لاعبا على أن يدخل الفريق معسكره المغلق يوم 8 نوفمبر، حيث يتم إعلان القائمة النهائية في اليوم السابق للمعسكر المغلق.