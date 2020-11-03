شوقي غريب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بشأن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو

يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، مؤتمرا صحفيا في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على هامش المران الأول للفريق خلال معسكره المفتوح وقبل دخوله المعسكر المغلق استعدادا لمبارتي كوريا الجنوبية -بطل آسيا – والبرازيل -حاملة لقب الميدالية الذهبية في الأولمبياد الأخير – ضمن خطة الإعداد العام لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو 2021.

ويتطرق المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لطبيعة المرحلة المقبلة والأهداف التي يسعى لتحقيقها والرد على استفسارات كل وسائل الإعلام في أول تجمع رسمي للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية التي نظمتها مصر نوفمبر 2019

وكان المدير الفني قد حدد اليوم الثلاثاء موعدا لبدء معسكره المفتوح على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة في وجود 35 لاعبا على أن يدخل الفريق معسكره المغلق يوم 8 نوفمبر حيث يتم إعلان القائمة النهائية في اليوم السابق للمعسكر المغلق.