صن داونز يحسم الجدل بشأن انتقال سيرينو إلى الأهلي

كانت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أشارت أمس الإثنين، أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع صن داونز لضم سيرينو لمدة 3 مواسم مقابل 3 ملايين دولاء.
وأكد مصدر بنادي صن داونز لموقع" soccer laduma" الجنوب أفريقي، أن النادي متمسك بخدمات سيرينو ولا ينوي بيعه، رغم إغراءات الأهلي".
يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي حتى صيف 2025.
وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 10 آخرين.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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