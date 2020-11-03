فريق المنيا لكرة القدم يبدأ أولى تدريباته استعدادا للموسم الجديد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، أولى تدريباته استعدادا للموسم الجديد، وذلك تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني، إذ انطلقت التدريبات على ملعب النادي الرئيسي.

وحث المدير الفني قبل بدء التمرين اللاعبين على ضرورة الالتزام الكامل بالتدريبات والتعليمات الفنية، وأنه لا مكان بالفريق لأي مقصر ، خاصة أن الفريق يسعى للمنافسة بقوة على الصعود هذا العام لاستعادة مكانة نادي المنيا.

وضمت قائمة اللاعبين المستمرين بالفريق منذ الموسم الماضي وحتى الآن كل من: محمد حسانين - عبد الكافي رجب (حراس مرمى)

محمود المنشاوي - برسوم محروس - محمد آدم - ايمن ناصر "تجديد" - محمد شديد " تجديد " - مصطفى شوبكشي - محمد محسن - كامل احمد - بدوي عاشور - احمد عصام - محمد سماره - عمرو عثمان "تجديد"- حسام حسن - محمد صادق - احمد اشرف.

وضمت قائمة الراحلين كل من: محمد ثروت - عمرو خالد - عباس مصطفى - علي دياب - وائل علي - سايكو - داوودا - احمد رجب ،... بينما انتهت عقود لاعبين اثنين وفضلوا الرحيل وهما: أحمد رضا وأحمد كاستيلا.

وفي السياق نفسه انتظم 4 لاعبين ناشئين بتدريبات الفريق الأول وهم كل من: محمد عبدالرحيم - علي أحمد حارس مرمى - محمد اشرف - عمرو نور.

وأعلن شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وجار التعاقد مع آخرين لتدعيم صفوف الفريق، وسيتم الإعلان عنهم جميعا.

كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحيى مدرب، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.