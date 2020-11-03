موقف كهربا من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد انتهاء أزمته مع فضل

أغلق حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، صفحة انضمام محمود عبد المنعم كهربا،، لاعب النادى الأهلى، إلى معسكر الفراعنة الذى ينطلق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

واستقر البدري على استمرار استبعاد كهربا رغم انتهاء أزمته بشكل رسمي مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، وجاء استمرار استبعاد لاعب الأهلى بناءً على وجهة نظر فنية من قبل البدري، والذى يرى أن كهربا يحتاج للمزيد من العمل من أجل الانضمام إلى الفراعنة، خاصة أنه عاد منذ وقت قصير للمشاركة مع الأهلى بعد شفائه من الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أول تدريب له اليوم بملعب بتروسبورت، ويشهد التدريب تواجد 13 لاعبا وهم، المهدي سليمان وعبد الله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، ومحمد بسام (طلائع الجيش)، ومحمد شريف (إنبي)، وحسام حسن، وأحمد أبو الفتوح (سموحة)، وطاهر محمد طاهر (المقاولون العرب)، وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الأهلى محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي غدا إلى تدريبات الفراعنة، ويعلن البدري خلال الساعات القليلة المقبلة أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب.

وينضم محترفو منتخب مصر محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى وأحمد كوكا ومحمود تريزيجيه إلى تدريبات الفراعنة 9 نوفمبر الجاري.