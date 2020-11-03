إصابة 11 لاعباً من أياكس بفيروس كورونا

أعلن نادي أياكس أمستردام عن إصابة 11 لاعبا في الفريقين الأول والثاني بفيروس كورونا وسيفتقد النادي الهولندي خدمات لاعبين أساسيين في مباراته مع فريق ميتييلاند الدنماركي بدوري الأبطال الثلاثاء.

ورغم أنّ النادي لم يكشف عن أسماء اللاعبين الذين تأكّدت إصابتـُهم بفيروس كورونا إلاّ أنّ الأمر، بحسب مراسلنا في هولندا، يتعلّق بالرّباعي أونانا وكلاسن وتاديتش وخرافن بيرغ. وسيسافر أياكس إلى الدنمارك بسبعة عشر لاعبا فقط. وكالات

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