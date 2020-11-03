بعد رعب الغندور منه.. من هو السنغالي نداي حكم مباراة الزمالك والرجاء

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تعيين السنغالى مالاجيتى نداى حكما لمباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها غدا، الأربعاء، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.



ويعد السنغالى نداى واحدا من الحكام الشباب داخل القارة السمراء الذين يقدمون مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، ودائما ما يتواجد فى البطولات المهمة التى ينظمها الاتحاد الأفريقي.

ولم يذق الزمالك أو الرجاء طعم الخسارة مع السنغالي ماجيت نداي في المباريات التي أدارها سابقا.

وأدار نداي مباراتين للزمالك أمام كل من مازيمبى الكونغولى فى دوري أبطال أفريقيا ونصر حسين دى الجزائرى فى الكونفيدرالية، وانتهت المباراتان بالتعادل السلبي.

وتواجد نداى فى مباراتين للرجاء أمام فيتا كلوب ببطولة الكونفدرالية موسم 2017 - 2018، الأولى في دور المجموعات انتهت بالتعادل السلبي والأخرى في ذهاب نهائي المسابقة وانتهت بفوز الرجاء 3-0.

وفى الإطار ذاته، اعترض الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على طاقم تحكيم مواجهة الأبيض والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "جايبين نداي السنغالي بتاع فضيحة الصفاقسي ونهضة بركان، اللي لاعيبة الصفاقسي ضربته بعد المباراة وجايبين بكاري جاساما لتقنية الـVAR".

وتابع: "أنا من دلوقتي بقول الحكام دول جايين بغرض وبتوجيه معين.. وربنا كبير".