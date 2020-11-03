وذكر موقع "الشيرنجيتو" الإسباني أن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة يحاول إقتاع يورجن كلوب بتولي تدريب برشلونة.
وأعلن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، الثلاثاء الماضي، استقالته هو ومجلسه من إدارة النادي، بعد قيام جماهير برشلونة بحملة لسحب الثقة من بارتوميو، حيث جمعت ما يقرب من 20 ألف توقيع.
ويمتد عقد يورجن كلوب مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2024.
يذكر أن يورجن كلوب قاد فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي " 2019 - 2020" بعد حرمان دام 30 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير إسباني: كلوب على رادار برشلونة خلفا لـ كومان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.