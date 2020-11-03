تقرير إسباني: كلوب على رادار برشلونة خلفا لـ كومان

أكد تقرير إسباني، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مرشح لتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.

وذكر موقع "الشيرنجيتو" الإسباني أن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة يحاول إقتاع يورجن كلوب بتولي تدريب برشلونة.

وأعلن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، الثلاثاء الماضي، استقالته هو ومجلسه من إدارة النادي، بعد قيام جماهير برشلونة بحملة لسحب الثقة من بارتوميو، حيث جمعت ما يقرب من 20 ألف توقيع.

ويمتد عقد يورجن كلوب مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2024.

يذكر أن يورجن كلوب قاد فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي " 2019 - 2020" بعد حرمان دام 30 عاما.