الأهلي يمدد الراحة 4 أيام إضافية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، مد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق 4 أيام إضافية، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل.
ويبدأ الجهاز الفني في الاستعداد لمباراة نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.
وكان الجهاز الفني قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري، لكنه قرر مد فترة الراحة لأربعة أيام إضافية.
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