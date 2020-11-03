أسباب قوية.. عمرو جمال: حاجات كتير بتحصل مقدرش أتكلم عنها

وعلق عمرو جمال قائلا :" في حاجات كتير بتحصل مع الواحد ميقدرش يتكلم فيها او يعبر عنها لأسباب أقوى منه ولكن اعلم و على يقين أن الله على كل شيء قدير.
وتابع عمرو جمال قائلا : "يارب أخرجني من حولي وقوتي الي حولك وقوتك ومن ضيق اختياري الي براح إرادتك وأعوذ بك من شر تدابير البشر امين "
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وكشف عمرو جمال ، عن طريقة عودته إلى القلعة الحمراء، عن طريق المدير الفني الحالي بيتسو موسيماني، الذي طلب ضمه عندما كان مدربًا لصن داونز الجنوب افريقي.
وقال جمال خلال تصريحاته: لعبت ضد بيتسو موسيماني أثناء احترافي في جنوب إفريقيا مع فريق بيدفست، موسيماني تحدث معي وأيضًا مدير نادي صن داونز لكي انتقل لهم ولكن الانتقال لم يتم.
وأضاف جمال أن، موسيماني له تأثير في الكرة بجنوب إفريقيا وكنت أعرف لاعيبن في صن داونز يتحدثوا عنه بطريقة مميزة جدًا، يستطيع أن يصل باللاعب لأفضل مستوى فني وبدني ولديه فكر في الملعب مميز، ولو الظروف في صالحه سيصنع طفرة مع الأهلي.
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