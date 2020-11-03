أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم.. فيفا يهنئ عز الدين بهادر بعيد ميلاده الـ 75

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" عز الدين بهادر لاعب نادي 6 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 75.

وكتب الفيفا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: مهندس ومحارب سابق كان لديه حلم، بنى ملعب في الصحراء وتدرب عليه حتى حقق حلمه".

وتابع حساب الفيفا:" لايوجد شيء سهل، لكن لايوجد شيء مستحيل، عز الدين بهادر حقق حلمه ودخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم

وتابع:" في يوم ميلاده الـ75 نتمنى له عيد ميلاد سعيد.. انتظروا قصته عبر مقابلتنا معه يوم الخميس".

يذكر أن بهادر ممارسة كرة القدم في شوارع القاهرة وهو في السادسة من العمر.