أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم.. فيفا يهنئ عز الدين بهادر بعيد ميلاده الـ 75

وكتب الفيفا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: مهندس ومحارب سابق كان لديه حلم، بنى ملعب في الصحراء وتدرب عليه حتى حقق حلمه".
وتابع حساب الفيفا:" لايوجد شيء سهل، لكن لايوجد شيء مستحيل، عز الدين بهادر حقق حلمه ودخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم
وتابع:" في يوم ميلاده الـ75 نتمنى له عيد ميلاد سعيد.. انتظروا قصته عبر مقابلتنا معه يوم الخميس".
يذكر أن بهادر ممارسة كرة القدم في شوارع القاهرة وهو في السادسة من العمر.
وعندما بلغ مرحلة الشباب، شغله العمل كاستشاري في الهندسة المدنية قبل أن يصبح لاحقا خبيرا في استصلاح الأراضي، فضلا عن التدخين لسنوات طويلة، وعلى الرغم من استمراره في لعب الكرة كهاوٍ إلا أنه تخلى عن حلمه في أن يصبح مهاجما محترفا.
وعاش بهادر لمدة 15 عاما في الكويت ويعيش الآن في مدينة الرحاب.
لكن بعد مرور سبعة عقود على أول مرة لعب فيها الكرة، أعاد بهادر محاولة تحقيق الحلم القديم وبدأ في التقدم بطلب للانضمام إلى الأندية، ليتم قبوله في نادي 6 أكتوبر، وهو ناد يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
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