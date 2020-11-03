شاهد.. رسالة عاجلة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الرجاء

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة مهمة للاعبي الفريق الأبيض مساء أمس على هامش المران الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل لقاء الرجاء المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب منصور من اللاعبين خوض المباراة وكأن الفريق لم يفز في مواجهة الذهاب من الأساس وعدم الاعتماد على نتيجة الفوز بهدف نظيف وعدم الاستهتار أو الثقة الزائدة.

وشدد مرتضى على لاعبيه، أن المنافس قوي وعنيد وسيقاتل حتى آخر دقيقة وسيلعب بكل قوة في مباراة الإياب لأنه لا يوجد ما يبكي عليه بعد خسارة مباراة الذهاب.

وأضاف رئيس الزمالك للاعبيه أن مباراة الإياب تحتاج لبذل أقصى جهد حتى لا تضيع فرحة الفوز والأداء المميز الذي قدموه في لقاء الذهاب.

وأكمل حديثه مطالبا بعدم شغل ذهنهم بالأزمات المحيطة بالنادي من بعض الجهات وأن يكون تركيزهم داخل الملعب فقط، و أن الجماهير لن تنظر حاليًا إلا لأمر واحد فقط وهو حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب.

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربي بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالمغرب عن طريق أشرف بن شرقي نجم الفريق ،وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي بعد الفوز بنتيجة 5-1 بنتيجة لقاءي الذهاب والإياب.