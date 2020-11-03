راعي الأهلي: كهربا لم يخطئ حتى يعتذر

علق المهندس رامي فارس، مالك الشركة العقارية الراعية للنادي الأهلي، على أزمة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، مع الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وقال رامي فارس، في تصريح له إن محمود كهربا لم يخطئ ولم يسيء لأحدًا حتى يعتذر، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت مصورة فيديو والجميع شاهد جميع اللقطات والتي لم تدين كهربا، وبالعكس فإن اللقطة أظهرت أن محمد فضل هو من بدء بالتعدي على كهربا.

وأشاد الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي، بموقف إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والوقوف بقوة لحماية حقوق لاعبي النادي الأهلي وانهاء الأزمة باحترافية.

ومن جهة آخري.. هنأ رامي فارس مجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين والجماهير التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 42 فى تاريخه الكروي، بعد موسم قوي قدمه أبناء القلعة الحمراء.