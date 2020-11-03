استعدادا لتصفيات بطولة إفريقيا.. منتخب مصر لكرة السلة يبدأ معسكره في الإسكندرية

انطلق أمس الاثنين المران الأول لمنتخب مصر لكرة السلة تحت قيادة الكابتن أحمد مرعي من أجل الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في نوفمبر.

وتستضيف مدينة الإسكندرية وتحديدًا صالة الاتحاد السكندري خلال الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر التصفيات بمشاركة المنتخب المصري وكلًا من منتخب المغرب ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب أوغندا.

وبدأ المنتخب المصري معسكره الجديد في مدينة الإسكندرية أمس الاثنين بعد انتهاء معسكر القاهرة لتنطلق الاستعدادات الأخيرة للتصفيات على الصالة التي من المقرر لها أن تستضيف المباريات في نهاية شهر نوفمبر.

وحرص أحمد مرعي خلال المران على التركيز على الجانب البدني للاعبين من أجل رفع اللياقة البدنية الخاصة بهم بجانب تخصيص جزء كبير من المران لتدريب اللاعبين على بعض الأمور والجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال التصفيات.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال.