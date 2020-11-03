استعدادا لبطولة شمال أفريقيا.. جهاز منتخب الشباب يدرس مواجهة السعودية والإمارات وديا

يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، تحت 20 عاما، خوض مباراتين وديتين خارج مصر مع السعودية والإمارات، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها الشهر المقبل في تونس.
ويفضل ياسين مواجهة، السعودية و الإمارات خارج مصر لاكساب اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
ورشح المدير الفني لشباب الفراعنة منتخبي السعودية والإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر لما يضمانه من عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاك عالي المستوي لشباب الفراعنة من خلال اللعب في اجواء مماثلة خارج مصر.
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