جراحة طارئة للاعب سلة الأهلي بعد إصابته بكسر مضاعف في اليد

أجري عبدالله ناصر الشهير ببودي لاعب فريق السلة فى النادي الاهلي و منتخب مصر ، عملية جراحية ناجحة بعد أصابته في اليد بكسر مضاعف في مبارة الاهلي و الزهور للفريق الاول.
وأجري له دكتور أشرف محرم استاذ جراحة العظام ، جراحة طارئة لتثبيت الكسر بالمسامير دون الفتح مما يمكنه في الانضمام للمنتخب قبل بطولة أفريقيا والمؤهلة إلى كأس العالم والمقرر أقامتها في أول ديسمبر المقبل .
وحرص كل من محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين و دكنور مصطفى خليل طبيب الفريق على التواجد مع اللاعب والإطمئنان عليه بعد إجراء العملية الجراحية له .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جراحة طارئة للاعب سلة الأهلي بعد إصابته بكسر مضاعف في اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.