جراحة طارئة للاعب سلة الأهلي بعد إصابته بكسر مضاعف في اليد

أجري عبدالله ناصر الشهير ببودي لاعب فريق السلة فى النادي الاهلي و منتخب مصر ، عملية جراحية ناجحة بعد أصابته في اليد بكسر مضاعف في مبارة الاهلي و الزهور للفريق الاول.

وأجري له دكتور أشرف محرم استاذ جراحة العظام ، جراحة طارئة لتثبيت الكسر بالمسامير دون الفتح مما يمكنه في الانضمام للمنتخب قبل بطولة أفريقيا والمؤهلة إلى كأس العالم والمقرر أقامتها في أول ديسمبر المقبل .

وحرص كل من محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين و دكنور مصطفى خليل طبيب الفريق على التواجد مع اللاعب والإطمئنان عليه بعد إجراء العملية الجراحية له .