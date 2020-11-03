الرياضة

جراحة طارئة للاعب سلة الأهلي بعد إصابته بكسر مضاعف في اليد

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أجري عبدالله ناصر الشهير ببودي لاعب فريق السلة فى النادي الاهلي و منتخب مصر ، عملية جراحية ناجحة بعد أصابته في اليد بكسر مضاعف في مبارة الاهلي و الزهور للفريق الاول.

وأجري له دكتور أشرف محرم استاذ جراحة العظام ،  جراحة طارئة لتثبيت الكسر بالمسامير  دون الفتح مما يمكنه في الانضمام للمنتخب قبل بطولة أفريقيا والمؤهلة إلى كأس العالم والمقرر أقامتها في أول ديسمبر المقبل .

وحرص كل من محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين و دكنور مصطفى خليل طبيب الفريق على التواجد مع اللاعب والإطمئنان عليه بعد إجراء العملية الجراحية له .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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