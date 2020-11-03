أبطال أوروبا: هل يتم تأجيل مباراة برشلونة ودينامو كييف

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم، أن مباراة برشلونة الإسباني وضيفه دينامو كييف الأوكراني، المقررة غدا الأربعاء، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مهددة بالتأجيل.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 9 من لاعبي دينامو كييف ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وسافر الفريق الأوكراني إلى برشلونة بقائمة تضم 13 لاعبا فقط من الفريق الأول، بالإضافة إلى 6 لاعبين من الشباب لتعويض الغيابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن البروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يسمح بتأجيل أي مباراة، طالما تضم قائمة كل فريق 13 لاعبا على الأقل من الفريق الأول.
وسيخضع لاعبو دينامو كييف لاختبار كورونا جديد اليوم الثلاثاء، وفي حالة ظهور إصابة جديدة بالفيروس بين لاعبي الفريق الأول، ستؤجل المباراة إلى موعد لاحق.
المصدر: وكالات
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