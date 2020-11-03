إصابة حارس مرمى اتحاد جدة بـ كورونا.. وحجازي خالطه | شاهد

أكد تقرير صحفي سعودي، اليوم، الثلاثاء، إصابة فواز القرني حارس مرمى فريق اتحاد جدة، بفيروس كورونا.وقالت صحيفة الرياضية: "تأكدت إصابة فواز القرني حارس الاتحاد بفيروس كورونا".
وتابعت: "تم تبليغ الذين خالطهم من لاعبي فريقه وفريق الأهلي قبل وبعد مباراة ديربي جدة الأخيرة".
والتقطت الكاميرات احتفال المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة الجديد مع زميله فواز القرني حارس المرمى المصاب بكورونا، حيث قام باحتضانه عقب فوز الاتحاد على الأهلي، في ديربي جدة الأخير بنتيجة 2-0.
ويلعب حجازي في صفوف اتحاد جدة، بعدما أنضم إليه هذا الموسم قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة.
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