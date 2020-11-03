الرجاء المغربي يفقد 4 لاعبين أمام الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

وذكرت موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن الرجاء سيفقد كلا من أنيس الزنيتي حارس الفريق والمدافعيين محمد الدويك وعبد الجليل أجبيرة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عمر بوطيب لعدم الجاهزية البدنية.
ووصلت بعثة الرجاء المغربي إلى القاهرة، مساء أمس، الإثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.
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