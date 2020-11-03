الرجاء المغربي يفقد 4 لاعبين أمام الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

أكد تقرير صحفي مغربي أن فريق الرجاء سيفقد 4 لاعبين أمام الزمالك، في المواجهة المقرر لها غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن الرجاء سيفقد كلا من أنيس الزنيتي حارس الفريق والمدافعيين محمد الدويك وعبد الجليل أجبيرة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عمر بوطيب لعدم الجاهزية البدنية.

ووصلت بعثة الرجاء المغربي إلى القاهرة، مساء أمس، الإثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك.