صلاح الرابع .. البدري يحسم مصير شارة قيادة منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحي

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على منح شارة قيادة المنتخب لـ عبدالله السعيد خلال مواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية .

وقرر الجهاز الفنى الاستمرار فى اتباع النظام الخاص بمنح شارة قيادة المنتخب بـ " الأقدمية " بعد أن كانت ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول وجود اتجاه لمنح شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول بعد استبعاد أحمد فتحى من القائمة .

ويعد ترتيب لاعبي منتخب مصر الخاص بحمل شارة القيادة فى الوقت الحالى ، عبدالله السعيد ثم أحمد حجازى ثم محمد الننى ثم محمد صلاح يأتى فى المركز الرابع .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أول تدريب له اليوم بملعب بتروسبورت، ويشهد التدريب تواجد 13 لاعبا وهم، المهدي سليمان وعبد الله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، ومحمد بسام (طلائع الجيش)، ومحمد شريف (إنبي)، وحسام حسن، وأحمد أبو الفتوح (سموحة)، وطاهر محمد طاهر (المقاولون العرب)، وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الأهلى محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي غدا إلى تدريبات الفراعنة، ويعلن البدري خلال الساعات القليلة المقبلة أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب.

وينضم محترفو منتخب مصر محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى وأحمد كوكا ومحمود تريزيجيه إلى تدريبات الفراعنة 9 نوفمبر الجاري.