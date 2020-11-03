انطلاق كأس العالم لتنس الطاولة في الصين بمشاركة مصرية

تستضيف الصين كأس العالم لتنس الطاولة في الفترة من 8 -21 نوفمبر الجاري بمشاركة مصرية حيث يشارك في هذه البطولة الأبطال الأوائل العشرين على مستوى العالم.
وغادرت اللاعبة دينا مشرف مبكرا إلى الصين برفقة مدربها الأجنبي يوم 20 أكتوبر الماضي لتدخل حجرا صحيا مدته 14 يوما لتشارك بعده في البطولة، كما يغادر اللاعب أحمد صالح مع مدربه ماجد عاشور ومن المنتظر أن يدخل كلا منهما حجر صحي فور الوصول إلى الصين.
كان الاتحاد الدولي لتنس الطاولة قرر تأجيل بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات بشرم الشيخ والتي كان مقرر أقامتها الشهر القادم ليكون موعدها أكتوبر 2021 وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا وحرصا على سلامة جميع اللاعبين .
وقال معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إن هذا التأجيل جاء بناء على الأوضاع غير المستقرة والمرتبطة بفيروس كورونا في جميع دول العالم وسوف تقام البطولة العام القادم في أكتوبر.
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