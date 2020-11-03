أحمد حسن يهاجم حسام البدري بسبب استبعاد فتحي من المنتخب

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي يستحق الانضمام لمنتخب مصر الأول، خاصة أنه شخصية قيادية.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أحمد فتحي لعب كل البطولات في التاريخ مع المنتخبات والأهلي، ويمتاز بقوة الشخصية والإرادة والعزيمة، لعبت مع فتحي فترات طويلة، وهو من الجيل الذهبي لمصر، يستحق أن يكون قائًدا لمنتخب مصر، في ظل عدم توافر الشخصية القيادية داخل المنتخب، ولا يجب طرح مسألة عامل السن، لأن فتحي لاعب قادر على العطاء، والدليل ضم عبدالله السعيد".

وأضاف: "كانت هناك جلسة تصوير للزي الجديد لمنتخب مصر، ولم يتم استدعائه لجلسة التصوير، وكذلك إعلان فتحي عدم تنازله عن شارة القيادة، وأعتقد أنها المشكلة الرئيسية".

وواصل: "نصيحتي لحسام البدري، أنه كان يحتاج إلى شخصية قيادية وأقول هذه النصيحة من خلال تجارب كثيرة عشتها في منتخب مصر".

وتابع: "استبعاد كهربا جاء في اللحظات الأخيرة، والجهاز الفني يبحث عن حلول لعودة اللاعب وضمه للمعسكر".

وأكمل: "كنت أتمنى أن يكمل رمضان صبحي مسيرة محمد صلاح، ولكن اختيار اللاعبين للمنتخبات المفترض أن يخضع لجاهزية اللاعبين، من يثبت وجوده يستحق الانضمام، وهناك لاعب في طلائع الجيش "كريم طارق"، يقدم مستوى جيدا".

وأضاف: "آخر مباراة لرمضان صبحي كانت في 15 ديسمبر 2019، بين مباراة الأهلي وحرس الحدود، وبعدها لم يشارك مطلقا في أي مباراة أساسية".

وأتم: "لا يجب أن يكون هناك توازنات، فى قائمة منتخب مصر، اللاعب الذى لا يشارك يجب ألا ينضم لمنتخب مصر، بالتأكيد ضم رمضان صبحي سيشعر البعض بأن الأمور لا تخضع للاجتهاد من جانب اللاعبين".