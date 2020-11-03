أخبار الرياضة.. رسالة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. قرار جديد من لجنة الانضباط حول خناقة كهربا ومحمد فضل

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة مهمة للاعبي الفريق الأبيض مساء أمس على هامش المران الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل لقاء الرجاء المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

استقرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم على حفظ الشكوى المقدمة من قبل محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم، ضد محمود كهربا، لاعب الأهلى، بسبب المشادة التى نشبت بينهما خلال تتويج الأحمر بلقب الدوري الممتاز، وذلك بعد التصالح بين الطرفين.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة الصلح بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم ومحمود كهربا لاعب الألي التي تم عقدها بالأمس في مقر اتحاد الكرة في حضور عمرو الجنايني رئيس الجبلاية ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي . أغلق حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، صفحة انضمام محمود عبد المنعم كهربا،، لاعب النادى الأهلى، إلى معسكر الفراعنة الذى ينطلق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمقرر إقامتها فى شهر ديسمبر من العام الجاري.

تتجه أنظار عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك غدا إلى استاد القاهرة لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربي فى إطار لقاءات إياب الدور نصف النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

كشف نادي صن داونز الجنوب إفريقي حقيقة انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم الفريق إلى النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد تقرير إسباني، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مرشح لتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.