اشبيلية يتعاقد رسميا مع كوندوجبيا

تعاقد أتلتيكو مدريد مع جيفري كوندوجبيا، لاعب وسط فالنسيا، دون الكشف عن قيمة الصفقة، وفقا لإعلان الناديين القادمين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ووقع اللاعب البالغ 27 عاما على عقد لأربع سنوات مع أتلتيكو ليعوض رحيل توماس بارتي، الذي انتقل قبل غلق باب الانتقالات إلى أرسنال، بعدما دفع النادي الإنجليزي الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو (58.52 مليون دولار).

وتسمح لوائح الدوري الإسباني لأي ناد يفقد لاعبا بسبب الشرط الجزائي أن يتعاقد مع لاعب آخر في غضون شهر واحد، بشرط أن يكون يلعب في إسبانيا، أو لا يكون مرتبطا بعقد.

وقال أتلتيكو في بيان: "توصل أتلتيكو مدريد وفالنسيا لاتفاق بخصوص انتقال جيفري كوندوجبيا، ويملك لاعب الوسط المتحرك حضورا قويا في وسط الملعب ويساهم في الجانبين الدفاعي والهجومي".

وبدأ كوندوجبيا مسيرته في لانس الفرنسي قبل الانتقال إلى إشبيلية، وسبق له الاشتباك مع دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو في كأس الملك 2013.

وانتقل لاعب الوسط بعد ذلك إلى موناكو وإنتر ميلان قبل الالتحاق بفريق فالنسيا على سبيل الإعارة في 2017 ، ثم انضم إليه بشكل نهائي في 2018.

المصدر: وكالات