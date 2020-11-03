في البطولة الكروية للشرطة: فريق القيادة يواجه مهام السويق في نصف النهائي

تنطلق اليوم على ملعب ستاد الشرطة الرياضي بالوطية منافسات الدور نصف النهائي لبطولة شرطة عُمان السلطانية لكرة القدم لعام 2020م، بمواجهة تجمع فريقي القيادة العامة للشرطة ووحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق،فيما سيتواجه فريقا قيادة شرطة المهام الخاصة وقيادة شرطة محافظة مسقط في المباراة الثانية من نصف النهائي مساء الخميس القادم.

مشاركة 1440 رياضياً

عن استئناف منافسات البطولة في هذه الظروف الاستثنائية قال المقدم عبدالله بن سالم البريكي مدير اتحاد الشرطة الرياضي إن بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم لهذا العام والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي تشهد مشاركة (1440) رياضياً يمثلون (45) فريقاً من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية إضافة إلى مشاركة (30) حكماً دولياً من منتسبي تشكيلات شرطة عمان السلطانية ومعتمدين من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم.

إجراءات احترازية

وأفاد إن منافسات بطولة الشرطة لكرة القدم سيتم إقامتها وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19) والتي نظمها الاتحاد العماني لكرة القدم،أهمها منع دخول الجماهير نهائياً إلى استاد الشرطة الرياضي،وإجراء الفحص الطبي للطاقم الفني والإداري واللاعبين،وتحديد بوابات مختلفة لدخول الفريقين إلى أرضية الملعب وذلك تفادياً للتزاحم مع قياس درجة الحرارة لجميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري قبل دخولهم إلى الاستاد الرياضي، وكذلك منع المصافحة والعناق داخل وخارج أرضية الملعب، وتوفير مسؤول طبي لكل فريق للوقوف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى التنبيه بارتداء الكمامات للطاقم الإداري والفني واللاعبين.

وفي ختام حديثه وجه المقدم عبدالله البريكي التهنئة للفرق المتأهلة إلى نصف النهائي متمنياً التوفيق للجميع، حاثاً إياهما على الالتزام بالضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.