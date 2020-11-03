منتخب السلة للكراسي المتحركة يواصل تدريباته بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر

مسقط – العمانية: يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة تدريباته بالصالة الرياضية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة ١١ لاعبًا تم توزيعهم على مجموعتين بعد اعتمادها من اللجنة البارالمبية العمانية لضمان تطبيق كافة الاجراءات الصحية التي تصدر عن الجهات المختصة بالسلطنة.

وتتواصل التدريبات الأسبوعية للمنتخب بقيادة المدرب الوطني يعقوب الندابي ومساعده موسى السيابي، حيث يركز الجهاز الفني على مهارات الرمي على السلة ورفع معدلات اللياقة البدنية والحصص الخططية من خلال التدريبات المكثفة التي تم فيها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تتدربان في أوقات مختلفة من اليوم لضمان التباعد الجسدي في ظل الظروف الحالية جراء جائحة فيروس كورونا.وتضم المجموعة الأولى كلا من بدر التمتمي وأشرف الخصيبي وعدنان البلوشي وعلي الغافري وفيصل البلوشي فيما تضم المجموعة الثانية كلا من اللاعبين زاهر العتبي ويونس التوبي ونبيل الكندي وإسماعيل الصائغ وعلي الغسيني وسالم الهشامي.

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