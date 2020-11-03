مستقبل رياضة البولينج …. إلى أين؟؟

سعيد القتبي: لا أرى ما يمنع إنشاء اتحاد للبولينج

سارة المسكرية: أمامي الكثير لإنجازه

محمود الحديدي: البولينج لا يرتبط بالعمر رزان الهنائية: تنقصنا المعسكرات الخارجية

ياسر البرواني: الدعم المنزلي مهم جدا

استطلاع ـ عبدالعزيز الزدجالي :

ما سر الانجازات التي حققتها اللجنة العمانية لرياضة البولينج خلال الفترة الوجيزة من عمرها، ونجاحها في نشر ممارسة رياضة البولينج وبث الروح التنافسية بين افرادها، للتعرف على كل هذه الأسئلة، الوطن الرياضي قام بمحاورة فرسانها.

إنشاء اتحاد

أكد سعيد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج على عدم وجود عائق لإشهار اتحاد يعنى برياضة البولينج، حيث ان اللجنة حققت العديد من الأهداف خلال الفترة الوجيزة من عمرها، فاللجنة التي تم تأسيسها في العام 2013، تمكنت بعد عامين من إحراز أول ذهبية على مستوى الخليج، وذلك بفضل جودة اللاعبين الذين يتمتعون بمستويات فنية عالية تمكنهم من التنافس خليجيا وعربيا، كما ان اللجنة قامت بسن كافة القوانين والتشريعات التي تحصن رياضة البولينج، الا ان قرار ترقية اللجنة الى اتحاد مرهون برؤى واستراتيجيات اللجنة الاولمبية العمانية.

خطط مستقبلية

وقال القتبي انه بعد قرار معاودة النشاط الرياضي من قبل اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع جائحة (كوفيد – 19) باشرت اللجنة في إعداد برامج تدريبية للفترة المتبقية من هذا العام، اما فيما يتعلق بالعام القادم وتهيئة الظروف المناسبة بعد زوال هذه الغمة، فإن اللجنة وضعت خطة حافلة بالمناشط تشمل الدوري العام للبولينج، البطولات التشجيعية، البطولات التي تقام على مستوى المدارس ويتم من خلالها اختيار مجموعة من اللاعبين يتم ضمهم الى مدرسة البولينج.

تأهيل المدربين

كما أشار رئيس اللجنة العمانية للبولينج في حديثه الى ان اللجنة منذ تأسيسها عام 2013 عمدت الى تأهيل المدربين العمانيين، فهناك برامج تنفذ بشكل سنوي لتمكين الكادر الوطني من مهنة تدريب رياضة البولينج بمختلف المستويات، ولله الحمد يوجد لدينا خمسة مدربين في الوقت الحالي، ثلاثة منهم رجال واثنان من العنصر النسائي،حصلوا جميعهم على شهادات من مختلف الدول.

نشر اللعبة

وعن مساعي اللجنة لنشر اللعبة بمختلف محافظات السلطنة عوضا عن اقتصار محيطها على محافظة مسقط، أجاب سعيد القتبي : ان اللجنة سعت كثيرا لتنظيم بعض المسابقات والأنشطة في بعض محافظات السلطنة بهدف التشجيع لممارسة اللعبة، الا ان العائق الأكبر هو عدم وجود صالات للبولينج، فهناك عزوف من قبل القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات، بالرغم من التسهيلات والامتيازات التي وفرتها اللجنة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات المختصة، فالجميع يعلم حجم التكلفة التشغيلية لهذه الصالات، ولتجاوز هذا التحدي، عمدنا إلى تنظيم دوري محلي للبولينج، والذي يتمتع بمشاركة واسعة من أندية السلطنة، وقد ساهم في ذلك ارتياد اللاعبين لصالات البولينج المتوفرة بمناطقهم، بهدف الاستعداد وتقديم مستويات تحقق لهم النتائج، وهذا يعني انتشار اللعبة على مستوى السلطنة.

البولينج النسائي

القتبي أشار أيضا الى اهتمام اللجنة برياضة البولينج النسائي، وقد أثمر هذا الاهتمام إنجازات على المستوى الخليجي والمستوى العربي، بالإضافة لدعم المراحل السنية من خلال مدرسة البولينج التي يشرف عليها المدربون الوطنيون.

مواصلة المثابرة

اللاعبة سارة المسكرية التي حققت المركز الثالث في البطولة العربية الخامسة بجمهورية مصر العربية والذي يعد أغلى إنجاز تحققه السلطنة على يد عنصر نسائي ذكرت: ” لم يخطر ببالي سابقا ممارسة لعبة البولينج، الا انه ومنذ انضمامي للمنتخب الوطني وان بعمر 13 عاما ، استحوذت اللعبة على قلبي، فبات تعلقي بها يزداد يوما بعد يوم، كما أدركت ان التميز في اللعبة لن يأتي الا من خلال التدريبات المكثفة والاهتمام بأدق التفاصيل، وذلك ما عمدت اليه لكي أصبح لاعبة بولينج ذات شأن محلي ودولي.

وأظهرت سارة المسكرية تواضعها بالرغم من مستواها الفني الجيد في اللعبة، اذ قالت: ” في الوقت الحالي لا أرى نفسي مستعدة لمقارعة لاعبين ذي مستوى مرموق، فأنا لا زلت في بداية الطريق وامامي الكثير لأفعله حتى أصبح لاعبة محترفة يشار اليها بالبنان، لذلك أنا حاليا أركز فقط على تطوير وتحسين مهاراتي، فلعبة البولينج بحاجة الى المزيد من الجهد والمثابرة.

الوصول إلى العالمية

محمود الحديدي اللاعب المخضرم، أشار الى ان صالة البولينج بولاية السيب هي المحببة الى قلبه، وذلك نظرا للألقاب التي حققها بها، وهي جائزة أعلى نتيجة من 6 أشواط بمنافسات البطولة العربية الثامنة لمنتخبات الرجال للبلولينج وكذلك الميدالية الفضية في ذات البطولة، محمود يفخر أيضا بتحقيقه أول ذهبية للسلطنة بالبطولة العربية بجمهورية مصر العربية برفقة زملائه ياسر البرواني ومحمد الهاشمي.

وذكر الحديدي : أن ما يميز لعبة البولينج أنها لا تتوقف عند عمر محدد، فاللاعب بإمكانه الاستمرار بها حتى مع كبر سنه، بعكس الألعاب الأخرى التي تفرض على لاعبيها الاعتزال في سن معينة، فلعبة البولينج بها العديد من التفاصيل التنافسية الدقيقة والتي تجعلها ممتعة وتناسب جميع الفئات العمرية، ومحمود من خلال مسيرته الحافلة في عالم لعبة البولينج أشاد بزملائه حسن الخروصي واللاعب الناشئ مصعب العدوي، اما على المستوى العالمي فهو معجب باللاعب نور مدوك، وخليجيا الإماراتي المعتزل شاكر علي.

الحديدي في ختام حديثه: أكد على طموحاته للوصول إلى العالمية، فهو كان ومازال وسيظل عاشقا للعبة البولينج، التي أصبحت شغله الشاغل، لذا محمود يمني النفس أن يتوفر الدعم الكافي لتأهيل منتخب وطني قادر على المنافسة.

مزيد من الاهتمام

اللاعبة رزان الهنائية، التي حققت الميدالية الفضية في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات السيدات، ذكرت: أن أبرز المهارات التي تتطلبها لعبة البولينج هي التركيز العالي، فهي رياضة يجب على اللاعب التأني والتحلي بالصبر لأنها لعبة تعتمد على النتائج المتسلسلة في كل شوط، الأمر الذي يجعلها أكثر حماسا وتشويقا وأشادت رزان بالمدرب الكوري لمنتخبنا، فحسب قولها انها استفادت كثيرا من التعليمات التي تتلقاها منه، كما انها ترغب في منافسته يوما ما، فهي تجده لاعبا ذا مهارات عالية، رزان تطرقت في حديثها أيضا الى طموحها وزملائها للارتقاء باللعبة، لذا فهي ترى ان اللعبة لم تحظ بذلك الاهتمام الذي يلبي الطموح، فلعبة البولينج بحاجة الى الاحتكاكات الخارجية، لذا يجب ان يتوفر لها برنامج للمشاركة في عدة بطولات وبشكل مستدام، يضمن تواجد علم السلطنة ضمن منصات التتويج وذلك من خلال حصد المزيد من الجوائز وتحطيم الأرقام.

لجان تقييم

ياسر البرواني ، ذكر ان دخوله الى عالم رياضة البولينج جاء بعد استفزاز احد لاعبي البولينج له بعدم قدرته على ممارسة اللعبة، حينها قرر ياسر ترك ألعاب القوى وقبول التحدي، البرواني يعد اليوم احد رموز البولينج ونجح في تلقين درس ان العزيمة والإصرار هما مقومات النجاح، ياسر أشار في حديثه أيضا إلى عامل مهم جدا لكي يثبت اللاعب نفسه في هذه اللعبة التي تتسع رقعة انتشارها حول العالم، فهو يرى انه نظرا للإقبال الحالي على اللعبة، السلطنة بحاجة الى إنشاء صالة بولينج بمواصفات عالمية كنظيراتها في باقي الدول الأخرى.

وقال البرواني : ان الدعم المنزلي للاعب البولينج خاصة الناشئ، يجب على أولياء الامور مساندة وتشجيع أبنائهم عندما يلتحقون بهذه الرياضة التي بلا شك سوف تنمى مهاراتهم الذهنية التي ستساهم في تحصيلهم وتفوقهم الدراسي في نهاية المطاف، واخير طالب ياسر البرواني بضرورة وجود لجان لتقييم الأداء لمختلف الاتحادات واللجان الرياضية، فذلك سوف يصل بنا الى المستويات العالمية التنافسية.