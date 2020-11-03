النادي العماني للكريكت يستضيف مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم

العامرات – العمانية: يستضيف النادي العماني للكريكت خلال الفترة من 19 إلى 29 مارس القادم مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمشاركة منتخبات السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية ونيبال على ملاعب أكاديمية عُمان للكريكت بولاية العامرات.وتتصدر السلطنة حاليًا من خلال الجولات الثلاث الماضية ترتيب هذه المجموعة والتي تضم أيضًا اسكتلندا وبابو غينيا الجديدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وناميبيا حيث انطلقت مباريات تصفيات هذه المجموعة في أغسطس من العام الماضي وأقيمت الجولة الأولى في اسكتلندا بمشاركة السلطنة وبابو غينيا الجديدة واسكتلندا فيما أقيمت المرحلة الثانية في شهر ديسمبر من العام الماضي في السلطنة بمشاركة منتخبنا الوطني ومنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة وناميبيا.

واستضافت نيبال خلال فبراير من هذا العام الجولة الرابعة بمشاركة الولايات المتحدة والسلطنة ونيبال فيما يشهد العام القادم 2021 إقامة أربع جولات منها الجولة الرابعة التي ستقام في السلطنة فيما تقام الجولة الخامسة في بابو غينيا الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 24 أبريل 2021 بمشاركة

السلطنة واسكتلندا وبابو غينيا الجديدة والجولة السادسة في ناميبيا بمشاركة السلطنة والإمارات وناميبيا خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021.وستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مباريات الجولة السابعة خلال الفترة من 1 إلى 14 ديسمبر 2021 أما في عام 2022 فستقام الجولة الثامنة خلال الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2022 بالولايات المتحدة بمشاركة السلطنة ونيبال والولايات المتحدة وتختتم الجولة التاسعة في السلطنة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2022 بمشاركة السلطنة واسكتلندا وبابو غينيا الجديدة وسوف تتأهل ثلاثة منتخبات لنهائيات كأس العالم الثانية.يذكر أن منتخبنا الوطني يواصل تدريباته بصفة مستمرة بقيادة مدربه السريلانكي ديليب مانديس بمشاركة 25 لاعبًا على ملاعب أكاديمية عُمان للكريكت بالعامرات.

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