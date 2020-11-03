الجمعة مضمار الرحبة يشهد سباق الخيل الثالث

ينظم نادي سباق الخيل السلطاني يوم الجمعة السادس من نوفمبر الجاري سباق الخيل الثالث للموسم الحالي وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء وسيشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، حيث خصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر وخصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر وخصص الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر وخصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر وخصص الشوط الخامس للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر وخصص الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر وخصص الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر وخصص الشوط الثامن للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر .

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