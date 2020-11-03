الفيصل الزبير يعود من جديد إلى حلبات السباق عبر الجولة النهائية لسباق برتش GT في محطة تجهيز للموسم القادم

الفيصل الزبير: شكرا على الدعوة وأسعى للاستفادة من هذه التجربة

يعود المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير الى حلبات السيارات من جديد وذلك عندما يشارك يومي السبت والاحد القادمين في الجولة الاخيرة من (سباق برتش GT ) والذي ستقام منافساته على حلبة سيلفرستون البريطانية في أحد اهم وابرز سباقات السيارات في القارة الاوروبية.

ويخوض الفيصل السباق بعد الدعوة التي تلقاها رسميا من فريق تو سيس موتورز أحد الفرق البارزة هذا الموسم في سباق يستمر لمدة ثلاث ساعات في تحد آخر يخوضه الفيصل في سباقات السيارات بقيادته لسيارة ماكلارن (720 GT3 )مع زميله مارتن كودرك.

وتأتي عودة الفيصل الى حلبات السيارات بعد توقف دام قرابة عشرة اشهر من اخر مشاركاته التي خاضها في امارة دبي بدولة الامارات العربية وذلك عندما خاض تجربة سباق التحمل في 24 ساعة الذي لم يكتب له النهاية المتوقعة بعد توقف السباق بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها امارة دبي حينها وتم خلالها الغاء السباق قبل ساعات من اعلان النهاية الرسمية له وسبقها تجربة أخرى خاضها المتسابق على حلبة مرسى ياس بإمارة أبوظبي في أحد سباقات التحمل وخاض الفيصل السباقين على سيارة مرسيدس( AMG GT3).

دعوة تحمل التحدي

ويشارك الفيصل الزبير مع فريقه (تو سيس موتورز) الحالي في الجولة الاخيرة من سباق بريطانيا بعد الدعوة التي تلقاها من احد ابرز الفرق والذي يتصدر حاليا المركز الثالث في الترتيب العام للسباق وتأتي الدعوة من أجل تعزيز قيمة الفريق لتحقيق نتائج افضل في الجولة الاخيرة بعد ان نجح الفريق في الحصول على المركز الاول في الجولة قبل الاخيرة ويعول الفريق الكثير على الفيصل لايصال الفريق إلى منصة التتويج من جديد وتعزيز مركزه الحالي وجاء الاختيار للفيصل من واقع الخبرة والامكانيات التي يمتلكها بعد ان تدرج خلال مشواره في خوض عدد من السباقات بدءا بسباقات البورشة الشرق الاوسط والبورشة سوبر كب وخوضه تجارب سباقات التحمل خلال الفترة الماضية وحقق خلال مشواره معدلات سرعة جيدة وتطورا كبيرا في مستواه الفني والقيادي.

الفئة الفضية

ويدخل الفيصل الزبير السباق في الفئة الفضية في هذا السباق ويعول الفيصل من اجل هذه المشاركة لاثبات جدارته وتطوير مستواه الفني والقيادة من اجل المرحلة القادمة التي تنتظره، حيث يعتزم الفيصل المشاركة في احدى سباقات التحمل خلال الموسم القادم بعد ان تعذرت مشاركته خلال الموسم المنصرم بسبب اوضاع جائحة كورونا التي اوقفت مشاركاته وكذلك فريقه الجديد الذي اعد العدة باكرا من اجل التواجد في الموسم المنصرم ليتجهز الفريق للموسم القادم بخوض سباقات اكثر تحديا وذلك بعد ان حصل الفيصل على عرض من احدى الفرق الاوروبية لتمثيلها في سباقات التحمل.

حصة تدريبية

وخاض الفيصل منتصف الاسبوع الماضي تجربة مع فريقه (تو سيس موتورز) من اجل الاعداد الامثل للسباق القادم والنهائي مع زميله المتسابق مارتن على حلبة سيلفرستون وصاحب الحصة التدريبية اجواء ماطرة اثرت نوعا ما على الحصة التدريبية الا انه خرج بفائدة جيدة من خوض تلك الحصة في ارضية مبللة اضافت له تحديا جديدا وخبرة افضل في حالة تواجد الامطار في نفس يوم السباق وفي نفس التوقيت قيادة السيارة الجديدة من الفئة التي سيخوض بها السباق النهائي.

وقال المتسابق الفيصل الزبير بانني سعيد بالعودة من جديد الى حلبات السيارات بعد التوقف الطويل خلال الفترة الماضية والذي جاء بسبب الاوضاع الحالية لجائحة كورونا والشكر لفريق تو سيس موتورز على هذه الدعوة بتمثيل الفريق في الجولة الاخيرة وهذه الدعوة هي بمثابة تقدير وامتنان من الفريق لاكون ضمن الطاقم في الجولة النهائية وهي فرصة كبيرة لاكتسب المزيد من الخبرة وفي نفس الوقت المساهمة مع الفريق لتحقيق المطلوب في هذه المشاركة وتحقيق النتيجة التي نسعى لها وتحقيق مركز متقدم.

واضاف بان هذه المشاركة ستكون بمثابة تحد كبير لي امام بقية الفرق المشاركة كوني المتسابق العربي الوحيد في هذه البطولة وهي محطة مهمة لي من اجل الاعداد للتواجد في الموسم القادم مع فريق جديد في سباقات التحمل والذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة القادمة .