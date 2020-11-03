اليوم انطلاق أولى مسابقات التقاط الأوتاد بمشاركة 17 فريقا بالرحبة

تنطلق اليوم أولى مسابقات التقاط الأوتاد التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية لهذا الموسم 2020/2021م وذلك بميدان الفروسية بمزرعة الرحبة بمشاركة عدد 17 فريقا بواقع 68 فارسا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية بالإضافة الى فرسان من ولايات منح بمحافظة الداخلية وولايات السويق و المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، حيث ستشتمل المسابقة على خمس جولات للفرق بالرمح ستكون الجولة الاولى لالتقاط وتد مقاس 6 سم والجولة الثانية التقاط وتد مقاس 6 سم والجولة الثالثة التقاط وتد مقاس 4 سم والجولة الرابعة التقاط وتد مقاس 6 سم والجولة الخامسة والاخيرة التقاط وتد مقاس 6 سم، حيث ستكون الانطلاقة في تمام الساعة 1 والنصف ظهراً.

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