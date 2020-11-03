الجمعيات العمومية للاتحادات تعترض على عدم تطبيق النظام الأساسي بعد أن تضمنت الدعوة بندا وحيدا

كتب – بدر الزدجالي:

خرجت الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية في الاجتماعات الاخيرة لاتحادات الطائرة والسباحة والهوكي باعتراضات لعدد من البنود وهي نفس الاعتراضات التي ستكون حاضرة في اجتماع الجمعيات العمومية المتبقية للاتحادات الرياضية التي ستقام منها اليوم وغدا بعد ان تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات مجالس ادارات الاتحادات الرياضية بقرار من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبسبب الاوضاع الحالية لجائحة كورونا.

وتضمن بند دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحادات الرياضية تأجيل الانتخابات وهو البند الوحيد الذي تم ارساله لاعضاء الجمعية العمومية للحضور والمناقشة الا ان الجمعيات العمومية قدمت اعتراضها لعدم تضمين الحساب الختامي والتقرير الاداري والمالي واعتماد البرامج والانشطة والمسابقات للعام الحالي والعام القادم واختيار مدقق الحسابات وهو ما يعد مخالفة للنظام الاساسي للاتحادات الرياضية.

وكان اتحاد السباحة هو الاتحاد الوحيد الذي عقد اجتماع الجمعية العمومية في الربع الاول وفي اجتماعه الاخير تضمن مدقق الحسابات وتم ارجاع هذا التضمين لمناقشته في الربع الاول من السنة القادمة.

وينص النظام الاساسي للاتحادات الرياضية على وجوب عقد الاتحادات جمعياتها العمومية العادية في الربع الاول من كل عام ويتضمن جدول الأعمال مناقشة واعتماد الحساب الختامي واختيار مدقق الحسابات من بين ثلاث عروض يقدمها مجلس إدارة الاتحاد وكذلك استعراض التقرير الاداري للاتحاد وبرامج وانشطة ومسابقات الاتحاد للعام الماضي والبرامج والانشطة للعام ٢٠٢٠ م وهو ما لم يتم نتيجة تأجيل الجمعيات العمومية العادية بسبب جائحة كورونا ولكن هذا التأجيل لا يعفي الاتحادات من ضرورة الالتزام بنظامها الاساسي بعد زوال أسباب عدم إمكانية عقد الجمعيات في الربع الاول من العام .

الجدير بالذكر أن نادي الخابورة هو من وجه رسالة رسمية للوزارة للاعتراض والتنبيه على مخالفة النظم الاساسية للاتحادات والذي على ضوئها وجهت الوزارة الاتحادات بالملاحظة وضرورة الالتزام بنص النظام الاساسي لها واستعراض الحسابات الختامية واختيار مدقق الحسابات واعتماد البرامج والأنشطة من جمعياتها العمومية بشكل رسمي .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العماني لالعاب القوى اليوم اجتماعا لجمعيته العمومية في الساعة الحادية عشرة صباحا بفندق سيتي سيزن ويتضمن جدول الاعمال تأجيل الانتخابات وفي نفس التوقيت ارسل الاتحاد تقاريره الادارية والمالية لاعضاء الجمعية العمومية في حال تم فتح باب المناقشة خارج نطاق جدول الاعمال ويتوقع ان يشهد الاجتماع كذلك مناقشة حادة في عدد من المواضيع والاعتراض على بعض النقاط منها عدم قانونية المجلس الذي انتهت فترته الحالية يوم 3 نوفمبر وتم دعوة جميع اعضاء الجمعية والبالغ عددهم 40 عضوا.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة السلة اجتماعًا غير عاديّ يوم الأحد القادم لمناقشة التصويت على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر هذا العام لانتخاب مجلس إدارة جديد للعام القادم ٢٠٢١، ومناقشة رغبة نادي الكامل والوافي في الانتساب للاتحاد والتصويت للموافقة على إكمال عملية الانتساب.

ويترأس الاجتماع الدكتور فريد بن خميس الزدجالي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة بحضور نائب الرئيس وأمين السر وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المفعلين للعضوية ممثلي ١١ ناديا.

فيما تعقد الجمعية العمومية لاتحاد اليد اجتماعا لها يوم الخميس القادم وسيتم كذلك مناقشة بند تأجيل الانتخابات وتمديد فترة المجلس الحالي وكان اتحاد اليد قد واجه خلال الايام الماضية اعتراضا من عدد من الاندية لعدم دعوتها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك قبل اعلان تأجيل الانتخابات الذي لاقى الرفض من قبل الاتحاد بعدم صحة الانضمام للجمعية العمومية.

اعتراض

تقدم نادي الخابورة باعتراض على الاجراء الذي قام به الاتحاد العماني لكرة اليد باستبعاد نادي الخابورة وعدد من الاندية المنتسبة لدى الاتحاد من الجمعية العمومية وقامت الوزارة بدراسة الاعتراض ووجهت الاتحاد بصحة الاعتراض والزام الاتحاد باحترام النظام الاساسي ومنح النادي الحق بحضور الجمعية العمومية ولكن الاتحاد لم يلتزم بتوجيه الوزارة بهذا الشأن حتى الان.