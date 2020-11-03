دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يخوض مواجهة الرجاء بالزي الرسمي

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها غدا الأربعاء إلى ارتداء الزمالك زيه الرسمي. وسيخوض الزمالك المباراة بالزي الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر فيما يخوض الرجاء المباراة بالزي الأخضر والحارس باللون الوردي. حضر الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري وباسم زيادة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة.

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