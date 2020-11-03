بعد رحيله عن الجونة.. رسالة غامضة من حسام غالي.. شاهد

شارك حسام غالي لاعب منتخب مصر والأهلي السابق متابعيه صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسام غالي بإطلالة كلاسيكية وعلق قائلًا "عندما تضعك الحياة في مواقف صعبة لا تقل "لماذا أنا؟" قل "جربني" ونالت إعجاب متابعيه.

وأكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل حسام غالى من منصب مدير للكرة فى نادى الجونة، وانتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.

وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" الذى يذاع على أثير "أون سبورت"، "حسام غالى ونادر شوقى المسؤول عن الشركة التى تدير فريق الكرة بالجونة انتهت علاقتهما بالنادى ولن يستمرا الفترة المقبلة، ويبدو أن وفاة خالد بشارة أثرت بشكل كبير على الشركة وفريق الكرة".

وأضاف شوبير: "أتوقع وجود حسام غالى فى مجلس إدارة النادى الأهلى المقبل".

وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.

وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".

وأضاف: "حاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة.. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".



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