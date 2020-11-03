رعب أبيض.. 3 من نجوم الزمالك مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق نادي الزمالك غدًا، الأربعاء، إلى استاد القاهرة؛ لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربي، فى إطار لقاءات إياب الدور نصف النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الثلاثي طارق حامد، ومصطفى محمد، والحارس محمد أبو جبل، خطر الغياب عن المباراة النهائية؛ حال الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الرجاء وفوز الأبيض وتأهله إلى المباراة النهائية.

ويمتلك كل لاعب من اللاعبين الثلاثة بطاقتين صفراوين، وفي حال الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الغد أمام الرجاء سيغيبون عن المباراة النهائية حال تأهل الأبيض وفقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي "الكاف".

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت "البث الأرضي" في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيتم تنظيم استديو تحليلي خاص بالمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من ساعة ونصف، إلى جانب إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة والحاصلة على حقوق دوري أبطال إفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي.

واتخذ "الكاف"، قرارًا بحظر الحضور الإعلامي فى تدريبات الفريقين الزمالك والرجاء؛ خوفًا من التكدس وانتشار كورونا، إلى جانب حضور ممثل إعلامي واحد من جانب كل فريق خلال المباراة ومصور واحد أيضًا.

يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائى الأبطال بهدف دون رد عن طريق نجمه أشرف بن شرقي.