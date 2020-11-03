شوقي غريب: استكمال الدوري إنجاز يحسب لـ اللجنة الخماسية

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي إن استكمال بطولة الدوري المصري بعد جائحة فيروس كورونا يعتبر إنجازا كبيرا يحسب للجنه الخماسية مشيرا إلي إن اللاعبين جاهزون لخوض منافسات الاولمبيه .

وأضاف غريب : فتره التوقف أثرت على اللاعبين بسبب فتره التوقف الطويلة ونحن نعمل حاليا على إيجاد دوافع جديده عند اللاعبين قبل خوض منافسات أولمبياد طوكيو وهذا ما وفرناه في البرنامج التدريبي والتجهيزي للبطوله .

وبدأ منتخب مصر الأوليمبي مرانه الاول بعد فتره التوقف الطويله علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ، ياتي ذلك بعد خضوع اللاعبين لمسحة طبيه للاطمئنان على صحتهم قبل خوض التدريبات .

وسيدخل المنتخب الأولمبي معسكر مغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.

ومن المقرر، أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.