المنتخب الأولمبي يستأنف تدريباته بعد توقف طويل بسبب كورونا

بدأ منتخب مصر الأولمبي مرانه الأول بعد فترة التوقف الطويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك بعد خضوع اللاعبين لمسحة طبية للاطمئنان على صحتهم قبل خوض التدريبات.

وسيدخل المنتخب الأولمبي معسكرا مغلقا اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.

ومن المقرر، أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.