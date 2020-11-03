فافرينكا يصعد للدور الثاني فى بطولة باريس لأساتذة التنس

تأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا للدور الثاني ببطولة باريس لأساتذة التنس، اليوم عقب فوزه 6 / 3 و7 / 6 (7 / 2) على البريطاني دان إيفانز.

ويلتقي فافرينكا في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الفرنسي جيليه سيمون والأمريكي تومي باول، في البطولة التي تقام بدون جمهور.

وقال فافرينكا :"سعيد للغاية بمستواي اليوم".

وأضاف :"كنت ألعب ضربات الإرسال وأتحرك بشكل جيد، لذلك أنا سعيد بهذا لأن كل مباراة في بطولة باريس صعبة".

وتأهل أيضا الكندي ميلوس راونيتش بفوزه على السلوفيني ألياز بيديني 6 / 3 و6 / 2، وسيلتقي مع الفائز في المباراة التي تجمع بين الأمريكي تينيز ساندجرين والفرنسي بيير هوجو هيربرت.

وتغلب الروسي دانييل ميدفيديف على منافسه في الدور الثاني، حيث سيواجه الجنوب أفريقي كيفين أندرسون بعدما انسحب منافسه الصربي لاسلو ديري حيث كان متأخرا 2 / 5 أمام أندرسون.

وفي وقت لاحق من اليوم، يفتتح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الثاني في البطولة، مبارياته في البطولة أمام الفرتنسي أوجو هامبيرت، بينما يلعب الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف السابع في البطولة، مع الأمريكي ماركوس جيرون.