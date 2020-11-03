شوقي غريب: انضمام أي لاعب للمنتخب الأولمبي يتوقف على مشاركته مع فريقه

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مشاركة اللاعب مع الفريق الأول في ناديه هي التي ستحسم اختياره ضمن قائمة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.
وأضاف "غريب"، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن هناك عدد اللاعبين كبير للغاية، والاختيار صعب بينهم إلا أن المشاركين بشكل مستمر مع الأندية ستكون لهم أولوية المشاركة في البطولة، حيث سيتم اختيار 17 لاعبا بجانب ثلاثة لاعبين فوق السن.
وبدأ منتخب مصر الأولمبي مرانه الأول بعد فترة توقف طويلة علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وخضع اللاعبون لمسحة طبية للاطمئنان على صحتهم قبل خوض التدريبات .
ويدخل المنتخب الأولمبي معسكرا مغلقا اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.
ومن المقرر، أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.
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