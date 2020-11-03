شوقي غريب: أتمنى انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يتمنى انضمام محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي لخوض بطولة الأولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف "غريب"، خلال تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، "كل شيء توقف بشأن تواجد محمد صلاح مع المنتخب؛ بسبب كورونا ولكن الفترة المقبلة قد تشهد شيئًا جديدًا، وكل شيء وارد حدوثه، ولكن لم نتحدث عن أي لاعب جديد".