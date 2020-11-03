سنلعب مباراة تاريخية .. مدرب الرجاء يعد الجماهير بالتأهل إلى النهائي

أكد جمال سلامي المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الزمالك في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال سلامي في تصريحات لإذاعة "إم أف إم" المغربية: "المباراة ستكون صعبة، أدرك تمامًا أن خصمنا يعد من أفضل أندية أفريقيا، ونجح في تحقيق الكثير من الألقاب في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "سنسجل أمام الزمالك في القاهرة، بل أننا سنهزمهم، أعد جماهير الرجاء بخوض مباراة تاريخية والعودة من القاهرة بالتأهل للنهائي".